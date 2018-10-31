В бывшей "столице" ИГ* Ракке процветает безвластие, заявили в Минобороны

МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. В бывшей "столице" террористической группировки "Исламское государство"* сирийской Ракке сохраняется гуманитарная катастрофа и процветает безвластие, заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

"Трагедия сирийского города Ракка известна всему миру. Прошел уже год как в результате бомбардировок коалиции этот город был фактически стерт с лица земли", — заявил он.

По словам Конашенкова, под руинами зданий до сих пор остаются тысячи тел погибших, которые разлагаются и отравляют водоносные слои почвы. Кроме того, в городе не работает водопровод, нет электричества, не проведено разминирование, не работают магазины, больницы и аптеки.

"В Ракку невозможно проехать ни одним цивилизованным маршрутом… В этом городе, как и в других подконтрольных коалиции районах, процветает безвластие, голод и разруха, что, безусловно, является питательной средой для восстановления деятельности террористических группировок", — подчеркнул он.

*Террористическая организация, запрещенная в России

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