МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Обстановка в подконтрольной США "серой зоне" на восточном берегу Евфрата в Сирии быстро ухудшается, заявил официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков.
Так, с сентября боевики "Исламского государства"* совершили в этой зоне 57 терактов и нападений на представителей Сирийских демократических сил (СДС). Убито и ранено свыше трехсот курдских ополченцев.
"По данным, полученным от местного населения Заевфратья, в результате этих терактов есть потери и среди иностранных военнослужащих", — добавил Конашенков.
По его словам, жители подконтрольной США "серой зоны" сообщают о репрессиях против арабского населения, которые проводят не только террористы но и отряды СДС.
"Более того, американские военные, уже не скрывая, ведут интенсивную подготовку вооруженных подразделений из числа местного населения", — подчеркнул он.
Конашенков отметил, что незаконная оккупация США обширных районов Сирии "ни к чему хорошему для сирийцев не привела и не приведет". Он напомнил, что террористы "Исламского государства"* в зоне незаконной американской оккупации не уничтожены. При этом в "серой зоне" нарастают социальные и межэтнические противоречия.
*Террористическая организация, запрещенная в России.
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