МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Обстановка в подконтрольной США "серой зоне" на восточном берегу Евфрата в Сирии быстро ухудшается, заявил официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков.

"Это не зона деэскалации, не зона деконфликтации, это — "серая зона", в которой обстановка стремительно деградирует. Об этом свидетельствуют большое количество терактов и захватов заложников", — отметил он.

Так, с сентября боевики "Исламского государства"* совершили в этой зоне 57 терактов и нападений на представителей Сирийских демократических сил (СДС). Убито и ранено свыше трехсот курдских ополченцев.

"По данным, полученным от местного населения Заевфратья, в результате этих терактов есть потери и среди иностранных военнослужащих", — добавил Конашенков.

По его словам, жители подконтрольной США "серой зоны" сообщают о репрессиях против арабского населения, которые проводят не только террористы но и отряды СДС.

Как отметил представитель ведомства, катастрофическая гуманитарная ситуация сложилась и в лагере беженцев "Рукбан".

"Более того, американские военные, уже не скрывая, ведут интенсивную подготовку вооруженных подразделений из числа местного населения", — подчеркнул он.

Конашенков отметил, что незаконная оккупация США обширных районов Сирии "ни к чему хорошему для сирийцев не привела и не приведет". Он напомнил, что террористы "Исламского государства"* в зоне незаконной американской оккупации не уничтожены. При этом в "серой зоне" нарастают социальные и межэтнические противоречия.

*Террористическая организация, запрещенная в России.

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