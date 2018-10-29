Де Мистура планирует скорую встречу с представителями стран-гарантов Астаны

ЖЕНЕВА, 29 окт — РИА Новости. Спецпосланник ООН по Сирии Стаффан де Мистура провел в Лондоне консультации со странами "малой группы", рассчитывает в ближайшее время провести переговоры с представителями стран-гарантов Астаны (Россия, Турция, Иран), заявили в офисе спецпосланника в понедельник.

"Сегодня спецпосланник провел в Лондоне консультации в рамках женевского процесса с высокопоставленными дипломатами "малой группы стран", куда входят Египет, Франция, Германия, Иордания, Саудовская Аравия, Великобритания и США. Это был полезный обмен мнениями, основанный на серьезности и срочности продвижения в создании конституционного комитета (Сирии)", — говорится в заявлении.

Как отмечается, де Мистура также встретился в Лондоне с генеральным координатором Сирийской комиссии по переговорам Насером Харири. "Спецпосланник рассчитывает на проведение в ближайшее время в рамках женевского процесса консультаций со старшими представителями стран-гарантов Астаны и Сочи — Ираном, Россией и Турцией", — добавили в офисе де Мистуры.