Де Мистура планирует скорую встречу с представителями стран-гарантов Астаны

ЖЕНЕВА, 29 окт — РИА Новости. Спецпосланник ООН по Сирии Стаффан де Мистура провел в Лондоне консультации со странами "малой группы", рассчитывает в ближайшее время провести переговоры с представителями стран-гарантов Астаны (Россия, Турция, Иран), заявили в офисе спецпосланника в понедельник.
Как отмечается, де Мистура также встретился в Лондоне с генеральным координатором Сирийской комиссии по переговорам Насером Харири. "Спецпосланник рассчитывает на проведение в ближайшее время в рамках женевского процесса консультаций со старшими представителями стран-гарантов Астаны и Сочи — Ираном, Россией и Турцией", — добавили в офисе де Мистуры.
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