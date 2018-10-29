"Белые каски" прибыли в Алеппо для провокации с химоружием

МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. Несколько десятков членов "Белых касок" прибыли для провокации с химоружием в провинцию Алеппо, сообщил руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-лейтенант Владимир Савченко."Аль-Маядин" сообщал, что боевики совместно с членами организации "Белые каски" перевезли отравляющие вещества из города Джиср-аш-Шугур в поселение Хирбет Амуд в провинции Идлиб.
В конце сентября заместитель главы МИД России Сергей Вершинин заявил, что "боевики в Идлибе при помощи псевдогуманитарных сообщников террористов из "Белых касок" продолжают подготовку постановочных акций по инсценировке применения химического орудия".
Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>