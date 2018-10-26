Де Мистура на саммите в Стамбуле доложит о ситуации в Сирии

ООН, 26 окт — РИА Новости. Спецпосланник ООН по Сирии Стаффан де Мистура сообщил в пятницу Совбезу ООН, что намерен доложить лидерам России, Турции, Франции и Германии о положении дел в Сирии на предстоящей встрече в Стамбуле.

В субботу в Стамбуле пройдет четырехсторонний саммит Россия-Турция-Германия-Франция по Сирии.

"Завтра я направляюсь в Стамбул, чтобы доложить Франции, Германии, России и Турции по сирийскому вопросу", — сказал де Мистура на брифинге в СБ ООН, посвященном итогам его визита в Сирию.

"Я использую эту возможность, чтобы напомнить этим четырем важным лидерам, что катастрофы в Идлибе удалось избежать", — добавил он.

Де Мистура ранее по итогам визита в Дамаск заявил, что в среду провел интенсивные переговоры с главой МИД Сирии Валидом Муаллемом о составе конституционной комиссии САР.

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