Сирия намерена вернуть Идлиб под свой контроль

ДАМАСК, 25 окт – РИА Новости. Министр обороны Сирии Али Абдалла Айюб заявил в ходе выступления в парламенте САР в четверг, что провинция Идлиб будет возвращена под контроль сирийского государства.

Министр назвал "хорошей" ситуацию "на земле".

"Идлиб не будет исключением. Это одна из четырех зон деэскалации. Три других уже вернулись под контроль сирийского государства. Мы освободим все части Сирии. Это означает, что наши ВС готовы выполнить свои обязанности, когда ситуация упрется в стену или тупик, и не оставят ни одного района вне контроля государства", — заявил министр, выступая перед депутатами парламента. Видеозапись выступления размещена на странице законодательного органа в Facebook.

Айюб также заявил, что США потеряли все свои козыри один за одним, единственный оставшийся это "Сирийские демократические силы" (SDF), совместно с которыми они ведут военные операции к востоку от Евфрата. Министр отметил, что у SDF есть два варианта – или переговоры, или же сирийская армия силой освободит эти территории.

Министр также назвал нелегитимным присутствие сил США и Великобритании на территории Сирии.

По итогам переговоров президентов России и Турции Владимира Путина и Тайипа Эрдогана в Сочи 17 сентября министры обороны двух стран подписали меморандум о стабилизации обстановки в идлибской зоне деэскалации. Путин заявлял, что стороны должны к 15 октября создать демилитаризованную зону вдоль линии соприкосновения вооруженной оппозиции с правительственными войсками глубиной 15-20 километров с выводом оттуда радикально настроенных боевиков, а к 10 октября осуществить вывод из этой зоны тяжелого вооружения, в частности, всех танков, РСЗО, артиллерии всех оппозиционных группировок.

Начало полномасштабного функционирования зоны 15 октября не состоялось из-за отсутствия гарантий безопасности с турецкой стороны. Источник в ополчении "Лива аль-Кудс" в Алеппо сообщил РИА Новости, что полномасштабное функционирование зоны начнется в первых числах ноября.

При этом в Дамаске заявили, что боевики должны сдать все тяжелое вооружение к декабрю. Контролировать зону будут турецкие и российские патрульные группы. Кроме того, Турция взяла на себя обязательства по размежеванию непримиримых боевиков от вооруженной оппозиции.

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