В ООН назвали сумму необходимую для помощи сирийцам на время зимы

ООН, 25 окт — РИА Новости. В гуманитарной помощи на зимний период нуждаются 2,4 миллиона сирийцев, из них около 500 тысяч могут ее не получить, если дополнительно не будут выделены 33 миллиона долларов, сообщил заместитель официального представителя главы ООН Фархан Хак.

"В срочном порядке потребуется дополнительно 33 миллиона долларов, чтобы помочь примерно 500 000 человек", — сказал Хак в четверг журналистам.

"Было обеспечено финансирование для оказания помощи примерно 1,9 миллиона человек из 2,4 миллиона нуждающихся в поддержке в зимнее время", — добавил он.

Хак отметил, что по мере приближения холодов срочно требуются спальные мешки, зимняя одежда, теплые одеяла, обогреватели и плиты.

Он напомнил, что ООН "по-прежнему глубоко обеспокоена безопасностью и защитой гражданских лиц после недавних сообщений об авиаударах в провинции Дейр-эз-Зор".

"Во вторник, по сообщениям, авиаудары по городу Хаджин разрушили мечеть с неподтвержденными сообщениями о том, что мирные жители погибли или получили ранения. ООН осуждает нападения, направленные против гражданских лиц и гражданской инфраструктуры, и призывает к их защите в соответствии с международным гуманитарным правом", — заключил Хак.

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