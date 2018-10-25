Путин может обсудить с Трампом данные о координации США атаки на Хмеймим

МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. Нельзя исключать, что информация о том, что во время одной из атак на Хмеймим беспилотниками управлял самолет-разведчик США, будет иметь политические последствия, в том числе эта тема может обсуждаться президентом России Владимиром Путиным с президентом США Дональдом Трампом, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Этого нельзя исключать", — сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов, будут ли какие-то политические последствия после информации о том, что во время одной из атак на Хмеймим беспилотниками управлял самолет-разведчик США и планирует ли Путин говорить об этом с Трампом.

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