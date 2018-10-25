Совбез ООН в пятницу заслушает доклад де Мистуры о переговорах в Сирии

ООН, 25 окт — РИА Новости. Спецпосланник генсека ООН по Сирии Стаффан де Мистура в пятницу сообщит членам Совета Безопасности ООН об итогах своих переговоров с главой МИД Сирии Валидом Муаллемом, которые прошли ранее на этой неделе, сообщил РИА Новости пресс-секретарь постпредства РФ при всемирной организации Федор Стржижовский.
"Брифинг де Мистуры пройдет в пятницу в 9 утра", — сказал Стржижовский.
Он пояснил, что брифинг в Совбезе будет иметь формат открытой встречи с членами Совета.
Переговоры состоялись в среду в Дамаске.
Де Мистура ранее объявил, что уходит в отставку со своего поста в конце ноября.
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