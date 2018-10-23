У сирийской армии есть информация о позициях боевиков в Идлибе, заявили СМИ

ДАМАСК, 23 окт – РИА Новости. Сирийская армия нанесла на карты координаты позиций радикальных боевиков, отказавшихся покинуть демилитаризованную зону в провинции Идлиб, и расположение их тяжелых вооружений, сообщает газета al-Watan.

"Разведывательные отряды смогли отследить, как боевики террористических организаций вновь разместились в демилитаризованной зоне… а также определили расположение тяжелого вооружения – танков, артиллерийских установок, РСЗО, которые были спрятаны в зоне, несмотря на утверждения Анкары и ряда группировок", — пишет газета со ссылкой на местные источники.

Отмечается, что тяжелое вооружение спрятано в том числе в выкопанных в демилитаризованной зоне туннелях. Немалую роль в получении информации о позициях боевиков и их оружия сыграли внедренные в террористические группировки разведчики, а также сотрудничающее с армией местное население. Карты с координатами ежедневно обновляются, отметили источники.

"Источники отметили, что армия САР может сокрушить террористов на территории от северо-востока провинции Латакия и северо-запада Хамы до юго-запада, севера и запада провинции Алеппо через юг Идлиба, в любое время, когда руководство армии решит начать военную операцию", — цитирует газета источники.

По итогам переговоров президентов России и Турции Владимира Путина и Тайипа Эрдогана в Сочи 17 сентября министры обороны двух стран подписали меморандум о стабилизации обстановки в идлибской зоне деэскалации. Путин заявлял, что стороны должны к 15 октября создать демилитаризованную зону вдоль линии соприкосновения вооруженной оппозиции с правительственными войсками глубиной 15-20 километров с выводом оттуда радикально настроенных боевиков, а к 10 октября осуществить вывод из этой зоны тяжелого вооружения, в частности, всех танков, РСЗО, артиллерии всех оппозиционных группировок.

Начало полномасштабного функционирования зоны 15 октября не состоялось из-за отсутствия гарантий безопасности с турецкой стороны. Источник в ополчении "Лива аль-Кудс" в Алеппо сообщил РИА Новости, что полномасштабное функционирование зоны начнется в первых числах ноября.

При этом в Дамаске заявили, что боевики должны сдать все тяжелое вооружение к декабрю. Контролировать зону будут турецкие и российские патрульные группы. Кроме того, Турция взяла на себя обязательства по размежеванию непримиримых боевиков от вооруженной оппозиции.

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