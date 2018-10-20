В Сирию за сутки вернулись более 190 беженцев

МОСКВА, 20 окт — РИА Новости. Почти 150 беженцев вернулись из Ливана в Сирию за сутки, еще 42 человека прибыли из Иордании, следует из информационного бюллетеня Центра приема, распределения и размещения беженцев.
Добавляется, что за сутки в Восточную Гуту (провинция Дамаск) вернулись 18 сирийских граждан, в том числе четыре женщины и шесть детей. В пятницу самолет Ил-76 Минобороны РФ доставил в Сирию 12 тонн гуманитарного груза.
Инженерные подразделения вооруженных сил Сирии в последние сутки разминировали местность и объекты в Сем-Али, Телль-Амери, Эр-Растане (провинция Хомс), Эз-Зелафе провинции Дамаск, Уфании, Шаукатлии, Хадаре, Эль-Османии в провинции Эль-Кунейтра.
Отмечается, что было разминировано восемь гектар территории, девять зданий и два километра дорог. "Обнаружены и уничтожены 35 взрывоопасных предметов, в том числе четыре самодельных взрывных устройства", — добавляется в сообщении.
Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>