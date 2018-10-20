В Дамаске представители России провели переговоры с Асадом

МОСКВА, 20 окт — РИА Новости. Российская делегация обсудила с президентом Сирии Башаром Асадом развитие ситуации в стране и борьбу с терроризмом в САР, сообщило министерство иностранных дел РФ.
"Предметно рассмотрен весь комплекс вопросов развития ситуации в САР. Подтвержден твердый настрой на окончательное уничтожение террористического присутствия и устойчивое продвижение к долгосрочному политическому урегулированию в интересах всех сирийцев", — говорится в заявлении ведомства.
Пресс-служба Асада в пятницу сообщила, что президент Сирии обсуждал с российскими представителями формирование конституционной комиссии САР.
Прежде делегация посетила ряд стран региона, побывав в Катаре, Омане, ОАЭ и Саудовской Аравии, с официальными представителями которых обсуждала схожий круг вопросов: ситуацию на Ближнем Востоке и обстановку в Сирии.
Урегулирование обсуждается на площадках Астаны и Женевы, а прошедший 30 января в Сочи конгресс сирийского нацдиалога стал первой с начала конфликта попыткой собрать на одной переговорной площадке широкий состав участников. Главным результатом конгресса стало решение о создании конституционной комиссии, которая будет работать в Женеве.
* Террористическая группировка, запрещенная в России.
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