В Дамаске представители России провели переговоры с Асадом

МОСКВА, 20 окт — РИА Новости. Российская делегация обсудила с президентом Сирии Башаром Асадом развитие ситуации в стране и борьбу с терроризмом в САР, сообщило министерство иностранных дел РФ.

Визит в Дамаск российской делегации с участием спецпредставителя президента РФ по Сирии Александра Лаврентьева, замглавы МИД Сергея Вершинина и представителей Минобороны РФ состоялся 19 октября. Асад принял межведомственную делегацию.

"Предметно рассмотрен весь комплекс вопросов развития ситуации в САР. Подтвержден твердый настрой на окончательное уничтожение террористического присутствия и устойчивое продвижение к долгосрочному политическому урегулированию в интересах всех сирийцев", — говорится в заявлении ведомства.

Пресс-служба Асада в пятницу сообщила, что президент Сирии обсуждал с российскими представителями формирование конституционной комиссии САР.

Прежде делегация посетила ряд стран региона, побывав в Катаре, Омане, ОАЭ и Саудовской Аравии, с официальными представителями которых обсуждала схожий круг вопросов: ситуацию на Ближнем Востоке и обстановку в Сирии.

Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В конце 2017 года было объявлено о победе над запрещенной в РФ группировкой ИГ* в Сирии и Ираке. В отдельных районах страны продолжаются зачистки от боевиков. В настоящий момент на первый план выступает политическое урегулирование, восстановление Сирии, а также возвращение беженцев.

Урегулирование обсуждается на площадках Астаны и Женевы, а прошедший 30 января в Сочи конгресс сирийского нацдиалога стал первой с начала конфликта попыткой собрать на одной переговорной площадке широкий состав участников. Главным результатом конгресса стало решение о создании конституционной комиссии, которая будет работать в Женеве.

* Террористическая группировка, запрещенная в России.