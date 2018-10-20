В сирийском Дейр-эз-Зоре при ударах коалиции погибли более 60 человек

ДАМАСК, 20 окт – РИА Новости. Жертвами авиаударов международной коалиции во главе с США по двум деревням в провинции Дейр-эз-Зор в Сирии стали более 60 человек, сообщает агентство SANA со ссылкой на местные источники.

По данным агентства, бомбардировке подверглись деревни ас-Суса и аль-Бубадран. Погибли 62 мирных жителя погибли, десятки человек получили ранения.

При этом агентство не уточнило дату атаки.

На этой неделе сирийский военные источник сообщил РИА Новости об ударе коалиции в селении ас-Суса. Точное число погибших и раненых при этом не называлось.

Ситуация в Дейр-эз-Зоре

В последнее время ситуация в Дейр-эз-Зоре обострилась. В районе города Хаджин сейчас продолжается безуспешное наступление на террористов курдских формирований при поддержке коалиции во главе с США. В Москве это наступление критиковали как имитацию борьбы с террористами ИГ*, которая используется для оправдания присутствия американских военных в Сирии.

По данным руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-лейтенанта Владимира Савченко, в результате бездействия проамериканских формирований террористам удалось установить полный контроль над 20-километров полосой вдоль восточного берега реки Евфрат между Хаджином и ас-Сусой.

В Госдуме призвали провести международное расследование в связи с гибелью мирных жителей в Дейр-эз-Зоре и, если эти факты подтвердятся, — привлечь к ответственности виновных.

* Террористическая организация "Исламское государство" (ИГ) запрещена в России.

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