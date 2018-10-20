В сирийском Дейр-эз-Зоре при ударах коалиции погибли более 60 человек

ДАМАСК, 20 окт – РИА Новости. Жертвами авиаударов международной коалиции во главе с США по двум деревням в провинции Дейр-эз-Зор в Сирии стали более 60 человек, сообщает агентство SANA со ссылкой на местные источники.
При этом агентство не уточнило дату атаки.
На этой неделе сирийский военные источник сообщил РИА Новости об ударе коалиции в селении ас-Суса. Точное число погибших и раненых при этом не называлось.
Ситуация в Дейр-эз-Зоре
В последнее время ситуация в Дейр-эз-Зоре обострилась. В районе города Хаджин сейчас продолжается безуспешное наступление на террористов курдских формирований при поддержке коалиции во главе с США. В Москве это наступление критиковали как имитацию борьбы с террористами ИГ*, которая используется для оправдания присутствия американских военных в Сирии.
В Госдуме призвали провести международное расследование в связи с гибелью мирных жителей в Дейр-эз-Зоре и, если эти факты подтвердятся, — привлечь к ответственности виновных.
* Террористическая организация "Исламское государство" (ИГ) запрещена в России.
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