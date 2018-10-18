В Госдуме прокомментировали авиаудары коалиции по жилым домам в Сирии

МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. Информация об авиаударах международной коалиция во главе с США по домам мирных жителей в Сирии нуждается в проверке, но если данные подтвердятся, это только дестабилизирует ситуацию в регионе, заявил РИА Новости в четверг первый зампред комитета Госдумы по обороне Александр Шерин.

Ранее сирийский военный источник сообщил агентству, что международная коалиция во главе с США нанесла авиаудары по домам мирных жителей в селении ас-Суса в сирийской провинции Дейр-эз-Зор.

"Если на самом деле это так, то любое государство обязано предпринимать все необходимые меры для защиты своих мирных граждан… В любом случае, это попытка дестабилизировать ситуацию, попытка поддержать сопротивление ИГ*, попытка продемонстрировать боевикам, что они могут рассчитывать на американскую помощь, американскую авиацию. И показать, что не только у России есть самолеты, которые могут наносить удары, но и у американцев они есть", — сказал Шерин.

По мнению парламентария, это также может быть и формой провокации.