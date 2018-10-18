Боевики обстреляли из минометов жилой квартал Алеппо

ДАМАСК, 18 окт – РИА Новости. Боевики террористических группировок обстреляли жилой район сирийского Алеппо из минометов в четверг, есть раненые, сообщил РИА Новости сирийский военный источник.

"Базирующиеся в районе Рашидин террористические группировки обстреляли из минометов район "Новый Алеппо", есть раненые среди мирных жителей", — сообщил источник.

Боевики, засевшие в пригороде Алеппо, регулярно обстреливают окраины и центр города из минометов и самодельными ракетами. Так, 25 сентября боевики обстреляли кварталы Халяб аль-Джадид и Аз-Захра на окраине Алеппо, тогда три человека получили ранения, включая одного ребенка.