Путин рассказал, как Иран должен решать вопрос о выводе сил из Сирии

СОЧИ, 18 окт — РИА Новости. Вопрос полного вывода сил Ирана из Сирии должен решаться в диалоге между Исламской республикой и САР, Ираном и США, Россия готова быть участником дискуссии, заявил президент РФ Владимир Путин на ежегодном заседании дискуссионного клуба "Валдай".

"Что касается полного вывода (сил) — это отдельная тема, она должна решаться в диалоге между Ираном и Сирией, Ираном и США. И мы тоже готовы быть участниками этой дискуссии", — сообщил он

Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>