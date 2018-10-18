Россия предотвратила худшее развитие событий в Сирии, заявил Путин

СОЧИ, 18 окт — РИА Новости. Россия, начав операцию в Сирии, предотвратила худшее развитие событий, заявил российский президент Владимир Путин.

"Худшим развитием событием для нас было бы — полная сомализация этой территории, полная деградация государственности и инфильтрация с этой территории значительной части боевиков на территорию РФ и сопредельных с нами государств, с которыми у нас нет таможенных препятствий и, по сути дела, безвизовый режим", — сказал президент во время выступления на площадке дискуссионного клуба "Валдай".

"Это стало бы для нас очень серьезной опасностью. Мы своими действиями в значительной степени эту опасность предотвратили", — добавил Путин.

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