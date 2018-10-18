Россия начала операцию в Сирии из-за угрозы терроризма, напомнил Путин

СОЧИ, 18 окт – РИА Новости. Россия начала операцию в Сирии из-за угрозы терроризма, в том числе для Российской Федерации, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Он (терроризм), конечно, представляет и для нашей страны очень большую угрозу. Именно поэтому мы начали активные операции в Сирии. Терроризм представляет большую угрозу для наших соседей, в том числе Афганистана", — сказал Путин, выступая на ежегодном заседании клуба "Валдай" в Сочи.

По словам Путина, в целом Россия глобально терроризм не победила, но "мы нанесли ему колоссальный урон, ущерб, точно кардинально изменили ситуацию в Российской Федерации".

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