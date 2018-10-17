Наумкин прокомментировал решение спецпредставителя по Сирии покинуть пост

СОЧИ, 17 окт — РИА Новости. Уход спецпосланника ООН по Сирии Стаффана де Мистуры не трагедия: он сделал свое непростое дело, пришло время новых игроков, которые смогут его продолжить, сказал академик РАН, политический советник де Мистуры в 2016-2018 годов Виталий Наумкин.

Ранее Стаффан де Мистура заявил, что покинет свой пост в конце ноября. Дипломат объяснил свое решение причинами "личного характера", связанными с семьей.

"Я думаю, что он (де Мистура — ред.) устал, у него действительно есть личные проблемы, он мне говорил о том, что он не видит семью, постоянно находится на работе, в поездках. Это не создает ему большого комфорта в жизни. Надо когда-то делать выбор. Он все-таки человек очень солидного возраста", — сказал Наумкин РИА новости в кулуарах ежегодного заседания дискуссионного клуба "Валдай".

Также, считает академик, в отсутствие прогресса в межсирийских переговорах пришло время для выбора новой кандидатуры на роль спецпосланника.

"Видимо, сейчас настало время для каких-то новых игроков, которые помогли бы сдвинуть этот процесс, добиться создания конституционной комиссии. Ему не хотелось бы уйти на минорной ноте. Я думаю, что мог сделать, он сделал, а дальше он уходит и будет заниматься личной жизнью, когда-то всем ей надо заниматься", — подчеркнул Наумкин.

По мнению академика, уход Мистуры для него самого не означает ничего катастрофического — у него уже наработан солидный дипломатический багаж и сейчас он уступает дорогу новым игрокам.

"Я не вижу большой трагедии для него в том, что он уходит. Он создал себе определенный багаж крупного дипломата, всю жизнь работал в "горячих" точках, где он тоже много сделал. Занимался выборами в постконфликтных государствах. Он очень мобильный человек, часто ездил, со многими встречался. Он — классный дипломат, очень хорошо умеет вести переговоры в рамках тех ограниченных возможностей, которые у него были, когда ему приходилось крутиться, вертеться. Он как тот мавр, который сделал свое дело, но только не сделал его до конца, а нужно, наверное, уступить место более молодым, новым фигурам, которые смогут продолжать", — резюмировал Виталий Наумкин.