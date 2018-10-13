Клинцевич призвал проверить данные о применении США белого фосфора в Сирии

МОСКВА, 13 окт — РИА Новости. Член оборонного комитета Совфеда сенатор Франц Клинцевич считает, что организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) следует как можно скорее проверить информацию о применении международной коалицией во главе с США белого фосфора в Сирии.

Удар авиации международной коалиции во главе с США по провинции Дейр-эз-Зор в Сирии привел к жертвам и раненым среди мирных жителей, передает гостелеканал Ikhbariya со ссылкой на местные источники. Ранее агентство SANA информировало, что коалиция в субботу нанесла авиаудар по городу Хаджин в провинции Дейр-эз-Зор с применением запрещенного международными конвенциями белого фосфора. О жертвах и раненых агентство не сообщало.

"Я, разумеется, не призываю ОЗХО только на основании сообщения агентства SANA обвинить международную коалицию во главе с США в применении белого фосфора в Сирии. Этот факт нуждается в проверке, чем, собственно, и должна немедленно заняться эта организация", — написал Клинцевич в Facebook.

Он добавил, что на данный момент организация никак не комментирует события в Сирии. "Она молчит, слова воды в рот набрала, будто информация агентства ее вовсе не касается. Похоже, США и Великобритания преуспели в политизации работы ОЗХО, и на объективные выводы этой организации надежды мало", — подчеркнул сенатор.

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