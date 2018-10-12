МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. Саммит по Сирии в формате РФ-Франция-Турция-Германия готовится, сообщил РИА Новости пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Встреча готовится. Скоро сообщим", — сказал Песков. В пятницу официальный представитель правительства Германии Штеффен Зайберт заявил, что канцлер ФРГ Ангела Меркель ранее изъявила готовность участвовать в таком саммите.

Пресс-секретарь президента Турции Ибрагим Калын ранее заявил, что четырехсторонний саммит России, Германии, Франции и Турции по Сирии, который ранее планировался на первую декаду сентября, может пройти в Стамбуле в октябре или начале ноября. В середине сентября в Стамбуле состоялась встреча помощников лидеров России, Германии, Турции и Франции, которые обсудили повестку возможной четырехсторонней встречи. Замглавы МИД РФ Сергей Вершинин сказал в интервью РИА Новости, что саммит может быть плодотворным. Формат – серьезный, в нем представлены и региональные игроки, и ведущие европейские страны, отметил он.