В Сирию из Ливана за сутки вернулись более 150 беженцев

МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. Более 150 сирийцев вернулись в Сирию с территории Ливана за прошедшие сутки, следует из данных информационного бюллетеня Центра приема, распределения и размещения беженцев, опубликованного в пятницу.

"За прошедшие сутки в Сирийскую Арабскую Республику из Ливана через пункты пропуска "Джейдет-Ябус", "Земрани" и "Телль-Калах" вернулись 152 беженца (женщин – 46, детей – 77)", — говорится в документе.

По данным Центра, за прошедшие сутки в Восточную Гуту вернулись 24 беженца.

Сообщается, что всего с 18 июля 2018 года с территории иностранных государств вернулись 17 578 человек, в том числе из Ливана – 17 260, через пункты пропуска "Джейдет-Ябус" – 10 210, "Земрани" – 3 739, "Эль-Дабусия" – 1 834, "Эль-Кусайр" – 854, "Телль-Калах" – 623, из Иордании через пункт пропуска "Насиб" – 318 человек.

Как отметили в Центре, за сутки российской стороной организована и проведена одна гуманитарная акция в Кодна (провинция Эль-Кунейтра), в ходе которой сирийским гражданам выдано 300 продовольственных наборов общим весом 1,29 тонны.

Кроме того, по данным центра, инженерные подразделения САР продолжают разминирование местности. За сутки в населенных пунктах Айн-Зат, Сем-Али (провинция Хомс), Шаукатлия, Уфания, Хадар, Эль-Османия (провинция Эль-Кунейтра), Эз-Зелаф (провинция Дамаск), Насиб (провинция Дераа) они разминировали шесть гектаров территории и шесть зданий.

"Обнаружены и уничтожены 29 взрывоопасных предметов (ВОП), в том числе 2 самодельных взрывных устройства (СВУ)", — следует из сообщения.