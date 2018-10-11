МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. Вся вина за бедственное положение более 70 тысяч сирийских беженцев в лагере "Эр-Рукбан" лежит на военном командовании армии США, заявил руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии Владимир Савченко в четверг.

Сообщается, что в аккаунте администрации лагеря беженцев "Эр-Рукбан" в микроблоге Twitter 9 октября было размещено видео о бедственном положении сирийских граждан, находящихся на его территории. В Минобороны РФ напомнили, что этот лагерь беженцев расположен вблизи американской военной базы в районе населенного пункта Эт-Танф. В ведомстве отметили, что именно США ввели запрет на вхождение в 55-километровую зону вокруг своей базы для сирийских правительственных структур и гуманитарных организаций. В результате чего правительство Сирии и российский Центр лишены возможности организовать доставку гуманитарной помощи сирийским гражданам в лагерь "Эр-Рукбан".

"Таким образом, вся вина за бедственное положение находящихся там более 70 тысяч беженцев полностью лежит на военном командовании армии США", — заявил Савченко.

Он добавил, что Минобороны РФ в очередной раз призывает американскую сторону предоставить беспрепятственный гуманитарный доступ в лагерь "Эр-Рукбан" и обеспечить вывод беженцев к местам их постоянного проживания, а также ликвидировать военную базу в Эт-Танфе.

Кроме того, Савченко сообщил, что нарушение режима прекращения огня со стороны незаконных вооруженных формирований продолжают фиксировать в идлибской зоне деэскалации в Сирии.

"Так, в течение суток зафиксированы обстрелы населенных пунктов Икко, Арафит, Сафсафа, Сафкун провинции Латакия, района Хара, сектора Кастелло и квартала исследовательского центра города Алеппо. Зафиксированы обстрелы позиций правительственных сил у населённого пункта Тадеф (дважды) провинции Алеппо со стороны боевиков", — заявил руководитель российского Центра.

Также Савченко отметил, что за прошедшие сутки представителями российского Центра было проведено две гуманитарные акции в населенных пунктах Эль-Маликия провинции Алеппо и Каср-Вардан провинции Хама. Уточняется, что в ходе акций было выдано 900 продовольственных наборов общим весом 3,9 тонны, а также организована раздача одной тонны свежего хлеба.

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