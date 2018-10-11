Главу переговорщиков сирийской оппозиции пригласили в Москву, заявили в СКП

МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. Посол России в Саудовской Аравии Сергей Козлов встретился с главой Сирийской комиссии по переговорам (СКП) оппозиции в Эр-Рияде Насером аль-Харири и передал ему приглашение посетить Москву, сообщил РИА Новости представитель СКП Яхья аль-Ариди.

"Встреча (между главой СКП аль-Харири и послом Козловым) прошла в Эр-Рияде при участии секретариата СКП, посол направил приглашение от российского руководства к СКП посетить Москву", — сообщил аль-Ариди.

По его словам, вопрос визита в Москву будет поднят на заседании СКП в Эр-Рияде 14 октября, и если оппозиционеры договорятся, то он пройдет в конце октября.

Аль-Ариди добавил, что на встрече с Козловым обсуждался конституционный процесс в САР, а также соглашение РФ и Турции по Идлибу, которое, как отметил он, защитило мирных жителей.

Ранее глава МИД Сергей Лавров заявил, что Москва не видит причин для форсирования работы по созданию конституционной комиссии Сирии. Официальный представитель МИД Мария Захарова отмечала, что процесс идет сложно, так как "не все конструктивно настроены".

Россия вместе с основными партнерами по астанинскому формату — Турцией и Ираном — и спецпредставителем ООН Стаффаном де Мистурой работает над формированием межсирийского конституционного комитета в Женеве, призванного подготовить конституционную реформу в Сирии в соответствии с резолюцией 2254 Совета безопасности ООН и итогами Конгресса сирийского национального диалога в Сочи.

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