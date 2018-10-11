"Джебхат ан-Нусра"* мешает соглашению по Идлибу, заявил саудовский посол

АММАН, 11 окт — РИА Новости. Террористическая группировка "Джебхат ан-Нусра"* в Сирии мешает выполнению соглашения по провинции Идлиб, заявил в интервью РИА Новости посол Саудовской Аравии в Иордании Халед бен Турки Аль Сауд.

В сентябре в Сочи президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган договорились создать в провинции Идлиб на севере Сирии демилитаризованную зону к 15 октября. Минобороны Турции во вторник сообщило о завершении вывода из демилитаризованной зоны в Идлибе тяжелого вооружения: танков, РСЗО, артиллерии всех оппозиционных группировок. Начало полномасштабного функционирования зоны намечено на 15 октября.

В начале октября сирийская газета al-Watan со ссылкой на источники, близкие к группировкам, сообщала, что "Джебхат ан-Нусра"* согласилась на самороспуск и вывод своих сил из демилитаризованной зоны в Идлибе под давлением турецкой разведки, процесс займет несколько месяцев. Позднее МИД РФ заявил, что боевики "Нусры"* и связанных с "Аль-Каидой"* террористических групп продолжают готовить провокации в Идлибе, опасаясь оказаться в изоляции в результате реализации российско-турецких договоренностей. В четверг al-Watan писала, что "Джебхат ан-Нусра" не желает выводить свои силы из Идлиба из-за отсутствия гарантий безопасности для боевиков со стороны Турции.

"Сейчас "Ан-Нусра"* присутствует в Идлибе, и она мешает идлибскому соглашению. Мы надеемся, что соглашение сохранит жизни и имущество сирийских братьев и что они не станут заложниками террористических организаций", — заявил саудовский посол.

По его словам, группировку поддерживают Катар и некая "неарабская страна". Дипломат заявил, что Эр-Рияд ранее уже высказывал опасение, что из-за присутствия "Джебхат ан-Нусры"* в провинции могла начаться военная операция.

"Что касается использования силы, то, честно говоря, как у саудовского посла у меня нет новостей на этот счет, потому что вопрос стал координироваться между Россией и другими странами. Однако как человек я хотел бы, чтобы не было военной операции", — заявил саудовский дипломат.

Ситуация в северо-западной провинции Идлиб, где находятся боевики вооруженной оппозиции, а также террористы ряда группировок, совершавших периодические атаки на позиции сирийских войск, резко обострилась к сентябрю. В этой связи правительственными силами Сирии рассматривалась возможность проведения там широкомасштабной операции.

После обсуждения ситуации в провинции президенты РФ и Турции 17 сентября в Сочи договорились создать в Идлибе к 15 октября демилитаризованную зону вдоль линии соприкосновения вооруженной оппозиции и правительственных войск, а министры обороны двух стран подписали меморандум о стабилизации обстановки в идлибской зоне деэскалации. После этого глава Минобороны РФ Сергей Шойгу, отвечая на вопрос РИА Новости, сказал, что операции в Идлибе не будет.

* Террористическая группировка, запрещенная в России.