Минобороны сообщило о вывозе террористами бочек с хлором в Сирии

МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. Террористы ИГ* (террористическая организация, запрещенная в России) напали на боевиков "Хайят Тахрир аш-Шам"* (террористическая организация, запрещенная в России) в сирийском населенном пункте Латамне, сообщил российский центр по примирению.

Стычки между двумя бандформирования произошли 9 октября.

"В результате боестолкновения было убито четыре боевика и два сотрудника организации "Белые каски", — говорится в сообщении.

Сторонники ИГ* похитили из штаба боевиков "Хайят Тахрир аш-Шам"* два баллона с хлором. Их доставили на юг провинции Алеппо и передали террористам группировки "Харрас Ад-Дин"* (террористическая организация, запрещенная в России).

В Центре по примирению подчеркнули, что страны Запада, планировавшие провокации против сирийских правительственных войск при участии боевиков, не учли сложную обстановку в идлибской зоне деэскалации.

"В результате таких безответственных действий отравляющие вещества попали в руки террористов ИГИЛ* (террористическая организация, запрещенная в России), действия которых предсказать невозможно", — заключили в Центре по примирению.

Видео с вывозом бочек с хлором

Министерство обороны России опубликовало в своих аккаунтах в соцсетях видео с вывозом террористами бочек с хлором на юг сирийской провинции Алеппо.

В опубликованном в соцсети "Вконтакте" ролике с названием "Кадры похищения бочек с хлором из штаба организации "Хайат Тахрир Аш-Шам"* можно разглядеть желтый трактор за работой. Вместе с видео опубликовано фото грузовика с бочками с соответствующим пояснением Минобороны.

Провокации в Идлибе

Террористы продолжают организовывать провокации в сирийском Идлибе, сообщила ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова.

"Радикально настроенные боевики, прежде всего "нусровцы"* (террористическая организация, запрещенная в России) и представители других связанных с "Аль-Каидой"*(террористическая организация, запрещенная в России) групп международных террористов, опасаясь оказаться в изоляции в результате реализации российско-турецких договоренностей, предпринимают разного рода провокации и разогревают ситуацию по периметру зоны деэскалации "Идлиб", призывают продолжить так называемое сопротивление", — сказала она на брифинге в Москве.

"Продолжаем получать сведения о готовившихся террористами в Идлибе масштабных инсценировках химических атак, которые якобы совершены были бы правительственными силами", — отметила Захарова.

По ее словам, в этих целях в Идлиб террористы завозили отравляющие вещества и профессиональную видеоаппаратуру, продолжались репетиции.

Ранее Захарова отметила, что напряженность в Идлибе нарастает из-за высокой концентрации там боевиков.

"Напряженность и в Сирии, и вокруг нее нарастает, на земле наиболее сложная ситуация складывается в провинции Идлиб, где ввиду высокой концентрации террористов отмечается эскалация напряженности", — сказала Захарова на брифинге в четверг.

Территория северо-западной провинции Идлиб в настоящее время практически не контролируется правительственными силами Сирии. Там находятся боевики вооруженной оппозиции, а также, как заявляют в Москве и Дамаске, террористы ряда группировок, которые совершают периодические атаки на позиции сирийских войск.

Глава МИД России Сергей Лавров 28 сентября предупредил о недопустимости новых провокаций террористов и их покровителей в Сирии с применением химического оружия.

"Предупреждаем о недопустимости новых провокаций террористов и их покровителей с применением химического оружия", — заявил министр, выступая на Генеральной ассамблее ООН.

По словам министра, "приоритетом международных усилий и деятельности организаций системы ООН должны стать помощь в решении задач в интересах всех сирийцев, без каких-либо двойных стандартов.

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