Россия не видит причин форсировать создание конституционной комиссии Сирии

МОСКВА, 9 окт — РИА Новости. Москва не видит причин для форсирования работы по созданию конституционной комиссии Сирии, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Мы не видим каких-либо причин форсировать этот процесс и выставлять некие искусственные сроки начала этой работы. Самое главное здесь — качество. Так же, как и в большинстве конфликтов, ООН не пытается искусственно формировать события, а попытки такого формирования, как правило, приводят к тому, что не удается достичь поставленных целей и только нагнетается ненужный ажиотаж", — сказал Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с его словацким коллегой Мирославом Лайчаком.

"Так что мы работу продолжаем, наши представители вместе с турецкими, иранскими партнерами находятся в контакте со всеми заинтересованными сторонами, в том числе с сирийскими коллегами и представителями ООН, с которыми регулярно встречаются", — добавил он.

Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>