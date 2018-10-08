В Сирии предположили, сколько лет уйдет на восстановление нефтяного сектора

ДАМАСК, 8 окт – РИА Новости, Заман Рамазанов. Нефтяной сектор Сирии вернется к докризисным уровням добычи нефти не раньше 2023 года ввиду урона, нанесенного ему террористами, заявил РИА Новости член консультативного совета кабинета министров Сирии Зияд Арбаш.

Сформированный в 2016 году Совет оказывает консультативные услуги кабмину САР в сферах экономики, развития, реформ, подготовке законопроектов, а также проводит необходимые исследования по просьбе премьер-министра Сирии.

"До 2023-2024 года нефтяной сектор Сирии не вернется к докризисным (до 2011 года — ред.) показателям добычи. Восстановление сферы займет минимум 4-5 лет с технической точки зрения, давить на эту сферу бессмысленно", — заявил эксперт, также преподающий экономику в университете Дамаска.

Он отметил, что месторождения, находившиеся под контролем террористов, были "истощены", боевики уничтожили инфраструктуру в этих регионах.

"После технической и геологической оценки возвращенных под контроль властей месторождений наступит период "спасения", после чего возможно будет вернуть уровень добычи хотя бы к приемлемому. После этого будем развивать месторождения, для чего необходимы колоссальные инвестиции для развития добычи и возвращения уровня добычи к докризисным. У Сирии значительные нефтегазовые запасы, но раньше 2023-2024 года не получится полностью их использовать", — сообщил Арбаш.

Министр нефти Сирии Али Ганем сообщал в интервью РИА Новости в октябре 2017 года, что добыча нефти в САР с начала военного конфликта по настоящее время упала в 24 раза — с 385 тысяч баррелей в сутки до 16 тысяч, добыча газа сократилась в 1,6 раза – с 21 миллиона кубов в сутки до 13,5 миллиона.

Потери нефтяного сектора Сирии, по предварительным подсчетам, за период войны превысили 68 миллиардов долларов, говорил министр.

По словам министра, нефтяная отрасль была основным источником дохода государства до войны. Большая часть запасов черного золота находится на востоке Сирии рядом с границей с Ираком. В центральной части страны есть ряд небольших месторождений. Морские порты, расположенные в городах Баньяс, Тартус и Латакия, являются главными воротами для экспорта нефти из Сирии.

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