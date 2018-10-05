Де Мистура может посетить Москву до конца октября

РОДОС, 5 окт — РИА Новости. Замглавы МИД РФ Михаил Богданов не исключает, что спецпосланник генсека ООН Стаффан де Мистура может нанести визит в Москву до конца октября.

"Не исключаю", — сказал Богданов в кулуарах Международного форума "Диалог цивилизаций", отвечая на вопрос, может ли де Мистура посетить РФ до конца октября.

"С де Мистурой, конечно, постоянный контакт поддерживается, и в Женеве он был, и в Нью-Йорке, и я не исключаю, что в любой момент он может подъехать (в Москву). Или подъедет в какое-то другое место, где будет встреча. В Женеве, где находится наше постпредство, там встречи регулярно проводятся. Но если возникнет необходимость и потребность в его приезде в Москву вместе с его командой, то мы всегда рады его увидеть", — отметил замглавы МИД РФ.