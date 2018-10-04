Меркель заявила о недопустимости присутствия Ирана на границе САР и Израиля

ТЕЛЬ-АВИВ, 4 окт — РИА Новости. Канцлер Германии Ангела Меркель заявила в ходе визита в Иерусалим о недопустимости присутствия иранских войск на границах с Израилем в Сирии.

Она дала понять, что эта тема обсуждалась на встрече с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, а ранее проговаривалась с президентом России Владимиром Путиным.

"Мы также говорили о том, что иранские войска должны выйти из Сирии. Мы это также обсуждали с российским президентом", — сказала она на пресс-конференции.

"Иран не может находиться у границы с Израилем на Голанах", — добавила Меркель.

Вместе с Нетаньяху они проводят в Иерусалиме седьмое в истории двусторонних отношений совместное заседание правительств Израиля и Германии.

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