Запуск ракет класса земля-земля из города Керманшах в Иране по позициям боевиков на восточном берегу Евфрата в Сирии. 1 октября 2018

Запуск ракет класса земля-земля из города Керманшах в Иране по позициям боевиков на восточном берегу Евфрата в Сирии. 1 октября 2018

МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. Тегеран действует на территории Сирии с разрешения официального Дамаска, заявила официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова, комментируя удар Ирана в Сирии.

Иранские военные в понедельник нанесли при помощи баллистических ракет удар по организаторам теракта в иранском городе Ахваз и их объектам на восточном берегу Евфрата в Сирии, после чего несколько боевых беспилотников продолжили наносить удары по позициям террористов.

"Мы обратили на сообщения о нанесении Ираном 1 октября ракетного удара по объектам базирующихся в Сирии на восточном берегу реки Евфрат организаторов теракта в иранском городе Ахвазе. В этой связи отмечаем, что иранские военные в Сирии оказывают содействие борьбе с международным терроризмом на законных основаниях по приглашению сирийского правительства", — заявила она во время брифинга.

Теракт в иранском городе Ахваз произошел в конце сентября во время военного парада, число погибших превысило 20 человек, еще более 60 получили ранения.

Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>