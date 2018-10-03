Курц надеется на вывод из Сирии всех иностранных войск

Президент РФ Владимир Путин и федеральный канцлер Австрийской Республики Себастиан Курц во время встречи. 3 октября 2018

Президент РФ Владимир Путин и федеральный канцлер Австрийской Республики Себастиан Курц во время встречи. 3 октября 2018

С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 окт — РИА Новости. Канцлер Австрии Себастьян Курц выразил надежду на скорый вывод иностранных войск, в том числе иранских, из Сирии.

"Сегодня ваше высказывание по поводу Сирии, господин Путин, я за ним следил. Я надеюсь, что удастся вывести все иностранные войска из Сирии и прежде всего иранские войска, чтобы закончить войну в Сирии", — заявил Курц по итогам переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным.

Он также выразил надежду на "позитивное решение" конфликта на Украине.

Ранее Путин, выступая на Российской энергетической неделе, заявил, что стороны, принимающие участие в сирийском конфликте, должны стремиться к тому, чтобы все иностранные войска покинули территорию страны после победы над терроризмом.

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