Курц надеется на вывод из Сирии всех иностранных войск

С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 окт — РИА Новости. Канцлер Австрии Себастьян Курц выразил надежду на скорый вывод иностранных войск, в том числе иранских, из Сирии.
Он также выразил надежду на "позитивное решение" конфликта на Украине.
Ранее Путин, выступая на Российской энергетической неделе, заявил, что стороны, принимающие участие в сирийском конфликте, должны стремиться к тому, чтобы все иностранные войска покинули территорию страны после победы над терроризмом.
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