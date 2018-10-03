США нарушают дорожную карту по сирийскому Манбиджу, заявили в Турции

АНКАРА, 3 окт — РИА Новости, Алена Палажченко. США затягивают вывод сил самообороны сирийских курдов из города Манбидж на северо-востоке Сирии, не выполняя согласованную с Турцией дорожную карту, заявил пресс-секретарь президента Турции Ибрагим Калын

Ранее Анкара и Вашингтон одобрили дорожную карту по стабилизации в сирийском Манбидже, который был освобожден курдскими формированиями от террористической группировки "Исламское государство"* в июне 2016 года.

Согласно документу, курдские силовики должны быть выведены из города, так как Турция считает курдские отряды самообороны (YPG) пособниками запрещенной в стране Рабочей партии Курдистана. Турецкие военные приступили к патрулированию в районе Манбиджа 18 июня. При этом власти Сирии категорически против присутствия сил США и Турции в Манбидже. МИД Сирии назвал ситуацию в Манбидже нарушением резолюций ООН.

"Девяностодневная дорожная карта была по Манбиджу, к сожалению, не выполняется, мы видим тактику затягивания. Мы хотим, чтобы эта игра была наконец остановлена. Мы эту тему обсуждаем с партнерами, но такое затягивание стало превращаться в большую проблему. Соглашение по Манбиджу должно выполняться как можно быстрее. Мы ждем, что США покончат с YPG в регионе", — сказал Калын журналистам.

*Террористическая организация, запрещенная в России.