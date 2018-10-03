Центр приема беженцев просит помощи для разрушенных сирийских поликлиник

МОСКВА, 3 окт – РИА Новости. Центр приема, распределения и размещения беженцев (ЦПРРБ) обратился к Минздраву России и Росрезерву с просьбой предоставить медицинское оборудование и медикаменты для восстановления разрушенных поликлиник Сирии, сообщил руководитель российского ЦПРРБ генерал-лейтенант Владимир Савченко.

"ЦПРРБ совместно с Межведомственным координационным штабом Сирийской Арабской Республики и Министерством здравоохранения Сирии в адрес Межведомственного координационного штаба Российской Федерации, Минздрава и Росрезерва России направлена заявка на оказание гуманитарной помощи по предоставлению медицинского оборудования и медикаментов для восстановления разрушенных поликлиник и больниц в освобожденных от террористов населенных пунктах", — заявил Савченко на совместном заседании межведомственных координационных штабов России и Сирии по возвращению беженцев на территорию Сирийской Арабской Республики.

Представители Росрезерва и Минздрава подтвердили готовность рассмотреть заявку.

Савченко отметил, что за последние сутки Минобороны оказало медицинскую помощь 42 сирийским гражданам, в том числе 20 детям в населенном пункте Сальхиях провинции Дейр-эз-Зор. "Всего военными медицинскими специалистами Министерства обороны Российской Федерации медицинская помощь оказана 94 тысячам 941 жителю Сирии", — напомнил генерал.

Совместное заседание координационных межведомственных штабов России и Сирии по возвращению беженцев на территорию Сирийской Арабской Республики состоялось в среду в Национальном центре управления обороной Российской Федерации под руководством представителя Национального центра управления обороной РФ генерал-майора Евгения Ильина.