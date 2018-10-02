Асад издал два декрета с именами победителей на муниципальных выборах

МОСКВА, 2 окт — РИА Новости. Президент Сирии Башар Асад издал два декрета с именами кандидатов, победивших на муниципальных выборах, передает сирийское национальное агентство САНА.
"Президент Асад издал два законодательных декрета, содержащих имена членов советов провинций и советов городов-центров провинций, победивших в выборах в органы местного самоуправления", — говорится в сообщении агентства.
На 18 тысяч 478 мест в муниципальных советах – органах местного самоуправления — претендовали более 40 тысяч кандидатов.
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