Асад издал два декрета с именами победителей на муниципальных выборах

МОСКВА, 2 окт — РИА Новости. Президент Сирии Башар Асад издал два декрета с именами кандидатов, победивших на муниципальных выборах, передает сирийское национальное агентство САНА.

Граждане Сирии в середине сентября проголосовали за кандидатов на первых за более чем семь лет кризиса муниципальных выборах. Выборы затронули не всю территорию страны ввиду отсутствия контроля над рядом территорий, однако последние успехи сирийской армии позволили принять участие в выборах жителям освобожденных городов и деревень.

"Президент Асад издал два законодательных декрета, содержащих имена членов советов провинций и советов городов-центров провинций, победивших в выборах в органы местного самоуправления", — говорится в сообщении агентства.

На 18 тысяч 478 мест в муниципальных советах – органах местного самоуправления — претендовали более 40 тысяч кандидатов.