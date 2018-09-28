Лавров сравнил цели России, Турции и Ирана в Сирии

ООН, 28 сен — РИА Новости. У РФ с Турцией и Ираном не совпадают на 100% цели в Сирии, но страны являются союзниками в борьбе с терроризмом, заявил в пятницу глава МИД РФ Сергей Лавров.

"У нас несовпадающие цели на 100% и даже, может быть, на гораздо меньшее количество процентов и с Ираном, и с Турцией в САР. Но то, что на данном этапе мы являемся союзниками в борьбе с терроризмом и в сохранении сирийской государственности, в оказании помощи сирийцам в том, чтобы создать условия для начала между ними политического диалога, чтобы они сами определяли свою судьбу, — у меня нет никаких сомнений, что это очень полезное сотрудничество в рамках астанинского формата",- сказал Лавров в ходе пресс-конференции.