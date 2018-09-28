Лавров рассказал о давлении на де Мистуру

ООН, 28 сен — РИА Новости. Некоторые страны оказывают давление на спецпосланника генсека ООН Стаффана де Мистуру по скорейшему формированию конституционного комитета в Сирии, это контрпродуктивно, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Малая группа по Сирии, которая недавно встречалась — это четыре западных страны и три арабских — они приняли заявление, которое требует немедленного начала работы конституционного комитета. Мы знаем, что в этом направлении оказывается давление на Стаффана де Мистуру, которого пытаются заставить взять и объявить, что "вот комитет, своей волей я его создаю, и будет он в таком-то составе". Это будет большой ошибкой", — сказал министр на пресс-конференции по итогам 73-й сессии Генассамблеи ООН.

По его словам, это давление направлено на то, чтобы перечеркнуть все, что было достигнуто в рамках астанинского процесса и попытаться "опять вести дела к тому, что не сами сирийцы решали, в какой стране они будут жить, а чтобы схему, согласованную внешними силами, навязывать этой многострадальной стране".

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