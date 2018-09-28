Лавров рассказал о давлении на де Мистуру

ООН, 28 сен — РИА Новости. Некоторые страны оказывают давление на спецпосланника генсека ООН Стаффана де Мистуру по скорейшему формированию конституционного комитета в Сирии, это контрпродуктивно, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
По его словам, это давление направлено на то, чтобы перечеркнуть все, что было достигнуто в рамках астанинского процесса и попытаться "опять вести дела к тому, что не сами сирийцы решали, в какой стране они будут жить, а чтобы схему, согласованную внешними силами, навязывать этой многострадальной стране".
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