Эрдоган обвинил США в невыполнении обязательств по сирийскому Манбиджу

АНКАРА, 28 сен — РИА Новости. США не выполнили обязательства по выводу сил самообороны сирийских курдов из Манбиджа, заявил президент Турции Тайип Эрдоган.
Эрдоган обвинил Вашингтон в усилении военного присутствия на севере Сирии "совместно с террористической организацией" и добавил, что Анкара предпринимает ответные меры в Идлибе.
Отвечая на вопрос о том, будет ли Турция проводить согласованную с Россией операцию на территориях к востоку от Евфрата, контролируемых YPG, Эрдоган сказал, что сейчас ее нет в повестке дня.
"Но я не могу сказать, что этого не произойдет. Давайте посмотрим на развитие событий", — отметил он.
Согласно документу, курдские силовики должны покинуть город, так как Турция считает YPG пособниками запрещенной в стране Рабочей партии Курдистана. В июне турецкие военные начали патрулировать район Манбиджа. При этом Дамаск выступает категорически против присутствия сил США и Турции в Манбидже. МИД Сирии назвал ситуацию в этом районе нарушением резолюций ООН.
*Террористическая организация, запрещенная в России
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