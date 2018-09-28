Эрдоган обвинил США в невыполнении обязательств по сирийскому Манбиджу

АНКАРА, 28 сен — РИА Новости. США не выполнили обязательства по выводу сил самообороны сирийских курдов из Манбиджа, заявил президент Турции Тайип Эрдоган.

"США не выполнили дорожную карту и календарь по Манбиджу. YPG (курдские отряды самообороны — Прим. ред) не покинули этот регион. США не сдержали своих обещаний", — сказал он.

Эрдоган обвинил Вашингтон в усилении военного присутствия на севере Сирии "совместно с террористической организацией" и добавил, что Анкара предпринимает ответные меры в Идлибе.

Отвечая на вопрос о том, будет ли Турция проводить согласованную с Россией операцию на территориях к востоку от Евфрата, контролируемых YPG, Эрдоган сказал, что сейчас ее нет в повестке дня.

"Но я не могу сказать, что этого не произойдет. Давайте посмотрим на развитие событий", — отметил он.

Анкара и Вашингтон одобрили дорожную карту по стабилизации в Манбидже, который был освобожден курдскими формированиями от боевиков "Исламского государства"* в июне 2016 года.

Согласно документу, курдские силовики должны покинуть город, так как Турция считает YPG пособниками запрещенной в стране Рабочей партии Курдистана. В июне турецкие военные начали патрулировать район Манбиджа. При этом Дамаск выступает категорически против присутствия сил США и Турции в Манбидже. МИД Сирии назвал ситуацию в этом районе нарушением резолюций ООН.

*Террористическая организация, запрещенная в России

Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>