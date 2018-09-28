США не считают, что навязывают де Мистуре искусственные сроки по Сирии

НЬЮ-ЙОРК, 28 сен — РИА Новости, Алексей Богдановский. США не согласны с предупреждениями России, что спецпосланнику генсека ООН Стаффану де Мистуре пытаются навязать искусственные сроки по созыву конституционного комитета в Сирии, заявил спецпредставитель США по сирийскому диалогу Джеймс Джеффри.

"Некоторые, в основном те, кто живет к востоку от Польши и Балтики, говорят, что это искусственный ультиматум и крайний срок. Это не так, единственный крайний срок — это вернуться с докладом в ООН. Стаффан может решить, когда список готов к реализации, и мы ему в этом верим, он много над этим работал, он бесконечно консультировался с турками, иранцами и русскими, а самое важное — с многими сирийцами. Все, что мы просим от него, — это дать доклад до 31 октября", — сказал Джеффри.

По его словам, сирийские власти затягивают процесс созыва комитета. "Режим через своих российских и иранских заступников затягивал это на протяжении многих месяцев. Сейчас пришло время продвигаться вперед", — заявил Джеффри.

"У нас есть возможности в ООН, у нас потрясающая динамика, практически ни одна страна не поддерживает Россию, Иран и сирийский режим в попытках задержать политическое урегулирование", — добавил Джеффри.

Главы МИД семи стран во главе с США призвали спецпосланника генсека ООН по Сирии Стаффана де Мистуру как можно скорее созвать комитет по выработке сирийской конституции и дать ответ до 31 октября, говорится в заявлении министров, распространенном в четверг госдепом США.

Россия неоднократно выступала против "искусственных" дедлайнов в сирийском урегулировании.