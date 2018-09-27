Захарова назвала непрофессиональные действия Израиля причиной гибели Ил-20

РИМ, 27 сен – РИА Новости. Инцидент с российским самолетом Ил-20 у берегов Сирии произошел из-за "ошибочных, непрофессиональных и трусливых" действий Израиля, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Трагедия 17 сентября произошла после ошибочных, непрофессиональных и трусливых действий одного из наших партнеров, несмотря на усилия России по развитию отношений с Израилем, в том числе по злободневным для них вопросам", — заявила она в интервью итальянскому журналу Panorama, номер которого вышел в четверг.

При этом, по ее словам, в сирийском кризисе в последнее время наблюдается много позитивных тенденций: "интересы накладываются, но не только различных стран, но и различных политических сил внутри стран".

"Положительные тенденции, однако, оказываются перед нашими глазами. Прежде всего, это ликвидация большинства террористических групп и установление контроля сирийского правительства над значительной частью столицы", — отметила дипломат.

И Дамаск, отметила Захарова, использует возможность для возвращения к мирной жизни, предоставляя амнистию тем, кто добровольно сложит оружие, и занимается возвращением беженцев, рассеянных не только по Ближнему Востоку.

"Более сложной проблемой является Идлиб, но результаты последних двух встреч между РФ, Турцией и Ираном, а также России с Турцией являются позитивными признаками. При этом ни европейцы, ни американцы не отрицают, что большая часть повстанцев и экстремистов сосредоточена в Идлибе", — сказал она.

Говоря о возвращении беженцев, Захарова подчеркнула, что в РФ замечают у некоторых стран "настоящее сопротивление тому, чтобы они возвращались".

"Может быть, кто-то не хочет, чтобы эти люди возвращались, организовывались, участвовали в партиях, получали политическую автономию. Деньги для поддержки этого процесса не находятся: очевидно, Запад не торопит", — заключила дипломат.

Российский Ил-20, который находился в 35 километрах от побережья Средиземного моря, был сбит 17 сентября при возвращении на авиабазу Хмеймим. В это же время четыре израильских истребителя F-16 атаковали сирийские объекты в Латакии. При этом, по данным Минобороны РФ, Израиль уведомил российскую сторону об этом авиаударе лишь за минуту до его начала, введя в заблуждение относительно района удара и не сообщив о местонахождении истребителей F-16. Как заявили в МО РФ, прикрываясь российским самолетом, израильские летчики подставили его под удар ПВО Сирии, Ил-20 был сбит ракетой комплекса С-200 в 22.03. Погибли 15 российских военнослужащих.

Министр обороны Сергей Шойгу 24 сентября огласил меры по повышению безопасности российских военнослужащих в Сирии в ответ на крушение Ил-20. По словам министра, в соответствии с поручением президента, Москва оснастит командные пункты сирийских ПВО автоматизированными системами управления, которые есть только у ВС РФ, а также будет осуществлять радиоэлектронное подавление спутниковой навигации, бортовых РЛС и систем связи боевой авиации, атакующей объекты на сирийской территории, а самое главное — в течение двух недель передаст Сирии ЗРК С-300.

В Тель-Авиве не соглашаются с российской версией гибели Ил-20, согласно которой израильские военные использовали самолет как прикрытие при налете на Сирию и, вопреки договоренностям, не предупредили заблаговременно о действиях своей авиации.