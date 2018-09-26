Присутствие Ирана в Сирии затруднит борьбу с ИГ*, заявил Пентагон

ВАШИНГТОН, 26 сен — РИА Новости. Присутствие иранских военных в Сирии делает маловероятным политическое урегулирование в стране и затрудняет борьбу с террористической группировкой "Исламское государство"*, считает помощник министра обороны США Стори Карем.

"Иранское присутствие и злонамеренная деятельность крайне снижает вероятность того, что мы увидим долгосрочное политическое решение кризиса (в Сирии). Мы полагаем, что такое решение необходимо, чтобы добиться условий, которые позволят нам окончательно разгромить ИГ*, предотвратить его возрождение или других похожих террористических организаций", — заявил Карем на слушаниях в конгрессе по ситуации в Сирии.

Он подчеркнул, что военные США в Сирии не ведут боевые действия против сирийской армии или иранских сил, но "готовы к самообороне, если их атакуют".

США с 2014 года проводят в Сирии операцию против ИГ* и действуют без разрешения властей страны. В настоящее время в стране находятся около 2 тысяч американских военных.

Гражданский конфликт в Сирии продолжается с 2011 года, его урегулирование ведется на площадках в Женеве, Астане и Сочи.

* Террористическая группировка, запрещенная в России.

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