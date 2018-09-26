Присутствие Ирана в Сирии затруднит борьбу с ИГ*, заявил Пентагон

ВАШИНГТОН, 26 сен — РИА Новости. Присутствие иранских военных в Сирии делает маловероятным политическое урегулирование в стране и затрудняет борьбу с террористической группировкой "Исламское государство"*, считает помощник министра обороны США Стори Карем.
Он подчеркнул, что военные США в Сирии не ведут боевые действия против сирийской армии или иранских сил, но "готовы к самообороне, если их атакуют".
Гражданский конфликт в Сирии продолжается с 2011 года, его урегулирование ведется на площадках в Женеве, Астане и Сочи.
* Террористическая группировка, запрещенная в России.
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