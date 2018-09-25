Песков рассказал о телефонном разговоре Путина и Нетаньяху

МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху не разговаривали по телефону до объявления о поставке Сирии комплексов С-300, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Нет, это не так", — сказал Песков журналистам, комментируя данные израильских СМИ, сообщивших, что разговор Путина и Нетаньяху мог состояться в воскресенье, до объявления о планах России поставить комплексы С-300 в Сирию для обеспечения безопасности российских военных.

Пресс-служба Кремля в понедельник сообщила, что Путин провел телефонный разговор с Нетаньяху. В ходе беседы президент РФ заявил, что именно действия ВВС Израиля стали основной причиной трагедии с Ил-20 в Сирии. В свою очередь пресс-служба главы израильского правительства сообщила, что Нетаньяху заявил в телефонном разговоре с Путиным, что готовящаяся передача Сирии зенитного ракетного комплекса С-300 увеличит "риски в регионе".

Министр обороны РФ Сергей Шойгу 24 сентября огласил меры по повышению безопасности российских военнослужащих в Сирии в ответ на крушение Ил-20, ответственность за которое Россия возложила на Израиль. По словам министра, в соответствии с поручением президента, Москва оснастит командные пункты сирийских ПВО автоматизированными системами управления, которые есть только у ВС РФ, а также будет осуществлять радиоэлектронное подавление спутниковой навигации, бортовых РЛС и систем связи боевой авиации, атакующей объекты на сирийской территории, а самое главное — в течение двух недель передаст Сирии комплекс С-300. Министр отметил, что Россия в 2013 году по просьбе Израиля приостановила поставки С-300 Сирии, но сейчас ситуация изменилась, и не по вине РФ.

Сирия еще в 2010 году законтрактовала С-300, но на этапе реализации сделка была аннулирована. В мае бывший министр обороны еврейского государства Моше Яалон подтвердил РИА Новости, что Израиль не хотел появления у Сирии зенитно-ракетных комплексов С-300 и использовал каналы взаимодействия, чтобы помешать поставкам. Израильская сторона опасалась, что новые зенитные ракеты не только ограничат свободу действий ВВС Израиля в воздушном пространстве соседней страны, но и позволят сирийцам контролировать почти все израильское небо. Необходимость свободно действовать в Сирии израильтяне объясняют в первую очередь враждебным присутствием там иранских сил.

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