Богданов обсудил с послом Сирии долгосрочную нормализацию в стране

МОСКВА, 24 сен — РИА Новости. Спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД РФ Михаил Богданов обсудил с послом Сирии Риядом Хаддадом совместные усилия по достижению долгосрочной нормализации ситуации в САР, сообщили в МИД РФ.

"В ходе беседы состоялся подробный обмен мнениями о развитии ситуации в САР и вокруг нее. Подчеркивалась безальтернативность политического урегулирования в этой стране в соответствии с резолюцией 2254 СБ ООН и с учетом итогов Конгресса сирийского национального диалога в Сочи. С российской стороны была подтверждена нацеленность на дальнейшие совместные с сирийцами усилия по достижению долгосрочной нормализации в Сирии, обеспечению ее суверенитета, единства и территориальной целостности, в частности с учетом итогов трехсторонней встречи лидеров стран-гарантов Астанинского процесса в Тегеране 7 сентября и российско-турецкого саммита в Сочи 17 сентября", — говорится в сообщении МИД.

Беседа прошла по инициативе сирийской стороны.

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