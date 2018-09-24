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Война в Сирии
Война в Сирии

Израиль постарается уничтожить новые системы ПВО Сирии, считает политолог

(обновлено: 18:23 24.09.2018)
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© Фото : Министерство национальной обороны ГрецииИспытания С-300. Архивное фотоИспытания С-300. Архивное фото
© Фото : Министерство национальной обороны Греции

БЕЙРУТ, 24 сен — РИА Новости, Михаил Алаеддин. Израиль будет стараться уничтожить новые системы ПВО Сирии, которые станут препятствием для постоянных авиаударов по объектам на территории САР, считает сирийский политолог Али Аль-Ахмад.

Военнослужащий возле зенитно-ракетн системы С-300ПС. Архивное фото
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Минобороны поставит Сирии комплекс С-300
"Конечно, Израиль будет стараться ударить и разрушить позиции ПВО, но уже не сможет этого сделать, так как сирийская армия не только в этом направлении, но и в других отраслях уже выздоровела и может за себя постоять как следует",- рассказал РИА Новости Аль-Ахмад.

По мнению сирийского политолога, Израиль уже не сможет так как раньше наносить удары по Сирии. Он отметил, что несколько месяцев назад сирийские ПВО уже сбили один израильский самолет.

"Хотя я уверен, что США постарается дать Израилю еще более современное оружие… Израиль будет стараться уничтожить новые системы ПВО. Давайте вспомним, что терроризм в Сирии не был далек от Израиля, в 2011 году, когда все только начиналось, расчеты ПВО САР были первыми объектами, атакованными террористами",- отметил собеседник агентства.

Зенитно-ракетная система С-300 ПМУ «Фаворит» в действии. Архивное фото
© РИА Новости / Андрей Станавов
Посол Сирии заявил, что С-300 нужны стране для защиты от агрессии Израиля
По мнению Аль-Ахмада, Израиль воспользовался лояльностью Москвы для достижения собственных целей в регионе и в частности в Сирии, в то время как Россия в свою очередь вела и продолжает вести разумную и дальновидную политику.

"Мы должны еще раз напомнить, что Израиль это не суверенное государство, он является "авианосцем" США и, само собой, Израиль никогда не будет другом для России. Россия имеет философию защиты стран и суверенитета, в том числе Сирии. Израиль постоянно пытается ударить по суверенитету всех стран в регионе. И действует в интересах запада… в том числе препятствует экономическому росту и развитию других отраслей",- подчеркнул сирийский политолог.

Зенитные ракетные комплексы С-300 Фаворит. Архивное фото
© РИА Новости / Ульяна Соловьева
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Израиль может попытаться помешать поставке С-300 в Сирию, считает эксперт
Министр обороны РФ Сергей Шойгу 24 сентября огласил меры по повышению безопасности российских военнослужащих в Сирии в ответ на крушение Ил-20, ответственность за которое Россия возложила на Израиль. По словам министра, в соответствии с поручением президента, Москва оснастит командные пункты сирийских ПВО автоматизированными системами управления, которые есть только у ВС РФ, а также будет осуществлять радиоэлектронное подавление спутниковой навигации, бортовых РЛС и систем связи боевой авиации, атакующей объекты на сирийской территории, а самое главное — в течение двух недель передаст Сирии комплекс С-300. Министр отметил, что Россия в 2013 году по просьбе Израиля приостановила поставки С-300 Сирии, но сейчас ситуация изменилась, и не по вине РФ.

Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>

Сирия до и после начала боевых действий
© РИА Новости, Иллюстрация РИА Новости
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Сирия до и после начала боевых действий

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