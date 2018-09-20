Назарбаев выразил соболезнования в связи с крушением Ил-20

МОСКВА/АЛМА-АТА, 20 сен — РИА Новости. Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев в телефонном разговоре с президентом РФ Владимиром Путиным выразил соболезнования в связи с гибелью российских военнослужащих, находившихся на борту сбитого в Сирии самолета Ил-20, сообщает пресс-служба президента РФ.

Минобороны РФ сообщило, что 17 сентября около 23.00 мск пропала связь с возвращавшимся на авиабазу Хмеймим российским самолетом Ил-20, который находился в 35 километрах от побережья Средиземного моря. Как заявили в ведомстве, примерно в это же время четыре израильских истребителя F-16 атаковали сирийские объекты в Латакии. По данным МО РФ, прикрываясь российским самолетом, израильские летчики подставили его под удар средств ПВО Сирии, Ил-20 был сбит ракетой комплекса С-200. Погибли 15 российских военнослужащих.

"По инициативе казахстанской стороны состоялся телефонный разговор президента РФ Владимира Путина и президента Казахстана Нурсултана Назарбаева. Президент Казахстана выразил соболезнования в связи с трагической гибелью российских военнослужащих, находившихся на борту сбитого в Сирии самолета Ил-20", — говорится в сообщении.

Добавляется, что лидеры обсудили график предстоящих контактов, а также рассмотрели ключевые вопросы двусторонней повестки дня, перспективы совместной работы в рамках интеграционных объединений на евразийском пространстве и актуальные международные проблемы.

Одной из обсуждаемых тем стал ход подготовки к предстоящему заседанию совета глав государств СНГ в Таджикистане, сообщила, в свою очередь, пресс-служба президента Казахстана. Заседание пройдет в Душанбе 27-28 сентября.

В Минобороны РФ ранее отметили, что израильские самолеты преднамеренно создали опасную ситуацию в районе Латакии, средства управления авиации не могли не видеть Ил-20, так как он заходил на посадку. При этом Израиль не предупреждал командование российской группировки войск в Сирии о планируемой операции в районе Латакии. Российское военное ведомство расценивает провокационные действия Израиля как враждебные и оставляет за собой право на адекватные ответные действия.