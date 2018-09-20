Страны Евросоюза препятствуют возвращению беженцев в Сирию, заявили в МИД

Жители на улице в сирийском городе Дейр-эз-Зор. Архивное фото

Жители на улице в сирийском городе Дейр-эз-Зор. Архивное фото

МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. Страны Евросоюза ставят политические условия, препятствуя возвращению находящихся у них беженцев в Сирию, заявил представитель МИД РФ Николай Бурцев на заседании межведомственных штабов России и Сирии по возвращению беженцев.

"На европейском направлении наша инициатива по организации международного содействия возвращению беженцев по-прежнему наталкивается на общую линию стран-членов ЕС по выдвижению различных политических условий", — сказал Бурцев.

По его словам, турецкие власти, напротив, активно содействуют возвращению сирийских беженцев на родину, прежде всего в те районы, которые контролируются турецкими войсками.

"Ведется работа, в том числе на площадке ООН, в целях активизации международного финансирования восстановления сирийской инфраструктуры, без которого невозможно гарантировать массового возвращения сирийцев на родину", — добавил представитель МИД РФ.

Кроме того, продолжается подготовка к международной конференции по беженцам, заключил Бурцев.

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