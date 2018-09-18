В Сирии все готово к началу политического урегулирования, заявил де Мистура

ООН, 18 сен — РИА Новости. Все составляющие для начала политического процесса в Сирии уже есть, и начать его можно хоть через неделю, заявил спецпосланник генсека ООН по САР Стаффан де Мистура на заседании Совбеза ООН.

"Сирийцы хотят знать, когда начнется процесс, которому можно доверять. Насколько мне известно, все составляющие для этого есть, если все поддерживают линию ООН и признают необходимость сбалансированного, заслуживающего доверия процесса и разумных правил процедуры, мы можем двигаться вперед очень быстро — можем начать хоть через неделю", — сказал де Мистура.

Он отметил, что ключевой момент перехода к политическому урегулированию в Сирии — создание конституционного комитета — несколько застопорился. Первый список кандидатов от правительства Сирии, который поддерживают Россия и Иран, и расширенный — второй — список с кандидатами от оппозиции Сирии, который поддерживает Турция и другие страны, согласованы.

А третья часть списка кандидатов в конституционный комитет, по словам де Мистуры, которая является "его обязанностью" вызывает трудности. Он добавил, что в ходе переговоров в Женеве 10-11 сентября, "были предложены подходы, которые я считаю несовместимыми с доверием и легитимностью, необходимой для процесса, поддерживаемого ООН".

"Я был разочарован тем, что "средняя треть" — список, за который у меня есть особая ответственность, был поставлен под сомнение", — сообщил спецпосланник.