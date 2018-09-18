В Сирии все готово к началу политического урегулирования, заявил де Мистура

ООН, 18 сен — РИА Новости. Все составляющие для начала политического процесса в Сирии уже есть, и начать его можно хоть через неделю, заявил спецпосланник генсека ООН по САР Стаффан де Мистура на заседании Совбеза ООН.
Он отметил, что ключевой момент перехода к политическому урегулированию в Сирии — создание конституционного комитета — несколько застопорился. Первый список кандидатов от правительства Сирии, который поддерживают Россия и Иран, и расширенный — второй — список с кандидатами от оппозиции Сирии, который поддерживает Турция и другие страны, согласованы.
А третья часть списка кандидатов в конституционный комитет, по словам де Мистуры, которая является "его обязанностью" вызывает трудности. Он добавил, что в ходе переговоров в Женеве 10-11 сентября, "были предложены подходы, которые я считаю несовместимыми с доверием и легитимностью, необходимой для процесса, поддерживаемого ООН".
"Я был разочарован тем, что "средняя треть" — список, за который у меня есть особая ответственность, был поставлен под сомнение", — сообщил спецпосланник.
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