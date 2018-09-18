В Катаре оценили российско-турецкое соглашение по Идлибу

ДОХА, 18 сен — РИА Новости, Юлия Троицкая. Катар приветствует соглашение между Россией и Турцией по созданию демилитаризованной зоны в провинции Идлиб на северо-западе Сирии, считая его международным вкладом в прекращение кровопролития и спасение региона от катастрофы, говорится в сообщении МИД Катара, поступившем во вторник в РИА Новости.
"Эта договоренность важна, потому что не дает пролиться крови невинных людей и предотвращает огромную гуманитарную катастрофу в регионе", — отмечается в сообщении.
С самого начала сирийского кризиса Катар поддержал оппозицию и финансировал отдельные ее группировки. На прошлой неделе организация Красного полумесяца Катара объявила об экстренном плане об оказании помощи населению Идлиба в случае начала операции правительственных войск в регионе.
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