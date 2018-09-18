В Катаре оценили российско-турецкое соглашение по Идлибу

Дым после авиаудара ВКС России по позициям боевиков в провинции Идлиб. Архивное фото

Дым после авиаудара ВКС России по позициям боевиков в провинции Идлиб. Архивное фото

ДОХА, 18 сен — РИА Новости, Юлия Троицкая. Катар приветствует соглашение между Россией и Турцией по созданию демилитаризованной зоны в провинции Идлиб на северо-западе Сирии, считая его международным вкладом в прекращение кровопролития и спасение региона от катастрофы, говорится в сообщении МИД Катара, поступившем во вторник в РИА Новости.

Президенты РФ и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган в понедельник в Сочи договорились создать к 15 октября демилитаризованную зону вдоль линии соприкосновения вооруженной оппозиции и правительственных войск в сирийской провинции Идлиб, а министры обороны двух стран подписали меморандум о стабилизации обстановки в идлибской зоне деэскалации.

"Эта договоренность важна, потому что не дает пролиться крови невинных людей и предотвращает огромную гуманитарную катастрофу в регионе", — отмечается в сообщении.

МИД эмирата отметил, что поддерживает все текущие усилия по поиску политического решения сирийского кризиса на основе выводов конференции "Женева-1" по реализации законных требований сирийского народа.

С самого начала сирийского кризиса Катар поддержал оппозицию и финансировал отдельные ее группировки. На прошлой неделе организация Красного полумесяца Катара объявила об экстренном плане об оказании помощи населению Идлиба в случае начала операции правительственных войск в регионе.

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