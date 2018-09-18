Путин проинформировал Орбана об урегулировании в Сирии

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным

МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. Президент России Владимир Путин сообщил, что на переговорах с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном проинформировал его о процессе сирийского урегулирования.

"Проинформировали господина Орбана о последнем развитии процесса сирийского урегулирования, в частности, отметили важность социально-экономического восстановления Сирии", — сказал Путин во вторник в ходе пресс-конференции по итогам российско-венгерских переговоров.

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