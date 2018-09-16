Израиль намерен не допустить появления у противников передового оружия

ТЕЛЬ-АВИВ, 16 сен — РИА Новости. Израиль постоянно работает над тем, чтобы не дать своим противникам получить передовые вооружения, сказал премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху на следующий день после очередных авиаударов по Сирии.

Сирийские власти обвинили в налете на окрестности аэропорта Дамаска израильтян, которые, как обычно в таких случаях, не признают, но и не отрицают своей причастности.

"Израиль постоянно работает над тем, чтобы воспрепятствовать появлению у наших врагов передовых вооружений. Наши красные линии обозначены резче, чем когда-либо, а наша решимость не допустить их нарушения сильна как никогда", — сказал Нетаньяху на заседании кабинета министров.

Израиль редко подтверждает причастность к конкретным ударам по Сирии, но признает, что активно действует там против сил Ирана и его союзников, поддерживающих в гражданской войне президента Башара Асада.

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